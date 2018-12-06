Футбол

Кононов: «У „Спартака“ есть три равноценных вратаря»
Soccer.ru
03:16

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после ничьей в кубковом матче против "Урала" (1:1) ответил на вопрос о том, кто будет первым номером "красно-белых". В последнее время ворота москвичей защищали Александр Селихов, Александр Максименко и Артем Ребров.
Soccer.ru03:16

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Эксперт увидел ставку Кононова на возрастных игроков «Спартака»

Газета.Ru04:59

Нигматуллин объяснил, почему Максименко потерял место в стартовом составе «Спартака» при Кононове

Матч ТВ07:10

Нигматуллин объяснил, почему Максименко потерял место в стартовом составе «Спартака» при Кононове

Sportbox.RU07:10

Кононов: «У „Спартака“ есть три равноценных вратаря»

Soccer.ru03:16

Кононов - об основном голкипере «Спартака»: «Кто выиграет конкуренцию, тот и станет первым номером»

Спорт-Экспресс01:54

Нигматуллин объяснил, почему Кононов в «Спартаке» делает ставку на Реброва, а не на Максименко

Sport24.ru04:39
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
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Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции

Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
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Спартак — Урал 1:1

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Умер бывший футболист сборной СССР Александр Минаев

Ветеран московского «Динамо» Александр Минаев скончался после болезни на 65-м году жизни, сообщает официальный сайт столичного клуба.
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Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
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Унаи Эмери: «„Арсенал“ мог вырвать победу, у нас было много моментов»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (2:2).
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Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
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Игроки и главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратились со словами поддержки к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые по решению Тверского суда Москвы останутся в СИЗО до 8 февраля.
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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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