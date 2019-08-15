Футбол

«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге ЕвропыНева Спорт вчера в 21:34

Спартак — Тун
сегодня
в 12:45
Лига Европы, Квалификация
Москва, Стадион «Спартак»
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном». Команды встретятся в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра будет проходить сегодня, 15 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
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Олег Кононов
Нас ждет очень важный матч, определяющий, кто пройдет дальше. Могу сказать, что команда готовится серьезно к игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым, сделали свой результат. Все игроки к матчу готовы, сегодня на тренировке посмотрим, кто будет лучше готов, тот и будет играть.
— Олег Кононов, футболистРИА Новости вчера в 10:02

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