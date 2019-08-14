Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов. Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в четверг в Москве.

Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

Политика Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.

Футбол Де Росси забил в дебютном матче за «Бока Хуниорс» 36-летний хавбек вышел в стартовом составе в матче Кубка Аргентины против «Альмагро» и в первой же игре за новый клуб отметился голом.

Футбол Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».

Шоу-бизнес Дана Борисова примирила маму с внучкой во время круиза Еще одним аргументом в пользу круиза стало местожительство мамы Даны Борисовой, которая обосновалась в Судаке, а потому могла без особых трудностей добраться до лайнера, ежедневно пришвартовывавшегося в разных населенных пунктах Крыма.

Футбол Миладинович дисквалифицирован на четыре матча Футболист ФК «Сочи» Иван Миладинович получил четырёхматчевую дисквалификацию за удар в лицо нападающего ЦСКА Фёдора Чалова во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Энергетика Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны.

Политика Самыми частыми «мишенями» хакеров назвали банки и органы власти в РФ Жертвами кибератак в России чаще всего становятся банки и органы власти в России.

Экономика В России вновь зафиксирована дефляция Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 августа снизились на 0,1%, сообщил Росстат.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Общество В школах предложили ввести факультатив по киберспорту Министерству просвещения предложили ввести в школах каждого региона факультативные уроки по киберспорту.

Авто Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров «Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.

Единоборства Тим Цзю одержал 14-ю победу в карьере Сын Константина Цзю, чемпион Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю одержал победу над австралийским боксёром Дуайтом Ричи.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Здоровье Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.

Происшествия Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.

Политика В Сирии нашелся пропавший российский активист Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.

Происшествия Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими на Кубани Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту ДТП на трассе, в результате которого пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Экономика Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.