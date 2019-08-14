Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»РИА Новости 10:02
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов. Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в четверг в Москве.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Харьковское танковое КБ оказалось под угрозой закрытия
Обновлено в 11:07
Культура
В музее имени Пушкина откроют выставку Якоба Йорданса
Обновлено в 07:36
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Подпись Жанны Фриске в договоре с «Русфондом» назвали подделкой
Подпись певицы Жанны Фриске в договоре с фондом помощи тяжелобольным детям «Русфонд» оказалась поддельной.
Обновлено в 09:44
Политика
Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, сообщила председатель окружной комиссии Ирина Вялых.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Незарегистрированный кандидат Янкаускас арестован в третий раз
Зюзинский районный суд арестовал на девять суток муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщило издание «МБХ медиа».
Обновлено в 10:13
Футбол
«Ахмат» наказан за оскорбление судьи через громкую связь
Напомним, во время матча грозненцев с красно-белыми через громкую связь на стадионе был оскорблён главный арбитр Алексей Сухой.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика
Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян
Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 66 рублей 3 мая 2019 года. Курс евро вырос на 1,46%, до 73,6 рубля.
Обновлено в 11:36
Наука
В Новой Зеландии обнаружили останки пингвина ростом с человека
Около 66 млн лет назад на территории Новой Зеландии жили гигантские пингвины ростом 160 см и весом 80 кг, сообщили исследователи из Кентерберийского музея.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Игры
Опубликованы стоп-кадры из будущего трейлера Need For Speed Heat
В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
Обновлено в 01:22
Наука
«На нервной почве: познавательная медицинская мифология»
В качестве профилактики используются уже другие лекарства, не те, которые надо выпить, чтобы избавиться от приступа головной боли, — просто так глотать обезболивающие, «для профилактики», не только бессмысленно, но и опасно: можно заработать себе в буквальном смысле еще одну головную боль — абузусную.
Обновлено вчера в 13:54
Технологии
Фестиваль Rukami пройдет в Москве 31 августа и 1 сентября
Фестиваль Rukami пройдет в Москве 31 августа и 1 сентября.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Истребитель Су-22 сбили в Сирии
Обновлено в 11:46
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
МИД Китая вновь призвал США «не совать нос в дела Гонконга»
Китай еще раз настоятельно призывает США "прекратить совать свой нос в дела Гонконга", заявили РИА Новости в МИД страны.
Обновлено в 05:19
Авто
В Сети появились первые фотографии «заряженного» Skoda Kamiq
Предсерийный автомобиль заметили всего через два месяца после дебюта концепта Китайским фотошпионам удалось заснять предсерийный кроссовер Skoda Kamiq в «заряженой» версии GT.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Происшествия
При пожаре в петербургском бизнес-центре обрушилась часть кровли
В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Урюпинске начали проверку видео с купанием медвежонка на пляже
Комитет ветеринарии Волгоградской области начал проверку после появления в фейсбуке видео, на котором в Урюпинске на пляж привели медведя на поводке купаться.
Обновлено в 11:11