Нас ждет очень важный матч, определяющий, кто пройдет дальше. Могу сказать, что команда готовится серьезно к игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым, сделали свой результат. Все игроки к матчу готовы, сегодня на тренировке посмотрим, кто будет лучше готов, тот и будет играть.

Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов. Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в четверг в Москве.

Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»

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