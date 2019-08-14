Футбол
Кононов: «Спартак» серьезно готовится к ответному матчу с «Туном»РИА Новости 10:02
Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов. Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в четверг в Москве.
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Нас ждет очень важный матч, определяющий, кто пройдет дальше. Могу сказать, что команда готовится серьезно к игре. В первую очередь хочу, чтобы мы были единым целым, сделали свой результат. Все игроки к матчу готовы, сегодня на тренировке посмотрим, кто будет лучше готов, тот и будет играть.
— Олег Кононов, футболистРИА Новости 10:02
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