Московский "Спартак" разозлился после первого пропущенного гола в ответном матче квалификации футбольной Лиги Европы против швейцарского "Туна", сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.

Кононов: «Спартак» разозлил первый пропущенный гол в матче с «Туном»

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