Нам сегодня было просто необходимо побеждать. Мы должны всеми силами поддерживать нашего нового главного тренера, и для этого мы приложим максимум усилий. Он привнес много интересных идей в плане тактики.

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