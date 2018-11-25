Футбол

Кононов: «Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря командному духу
РИА Новости
08:38

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Футболисты "Спартака" добились победы над самарскими "Крыльями Советов" в матче чемпионата России благодаря командному духу, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов. Встреча 15-го тура премьер-лиги, состоявшаяся в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
РИА Новости08:38
Луис Адриано
Нам сегодня было просто необходимо побеждать. Мы должны всеми силами поддерживать нашего нового главного тренера, и для этого мы приложим максимум усилий. Он привнес много интересных идей в плане тактики.
— Луис Адриано, бразильский футболистТАСС 08:59

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