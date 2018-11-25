Футбол

Олег Кононов: «В конце чемпионата вижу „Спартак“ на первом месте»
Матч ТВ
09:09

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы в матче 15-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» заявил, что в конце текущего сезона видит красно-белых на первом месте в турнирной таблице.
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