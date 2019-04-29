Футбол

Кононов: «Спартак» движется в верном направленииMetaratings вчера в 15:41

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Наставник «Спартака» Олег Кононов прокомментировал упущенную победу в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
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Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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