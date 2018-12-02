Футбол

Кононов: Селихов не до конца восстановился после травмы
Газета.Ru
вчера в 15:13

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
После матча главный тренер красно-белых Олег Кононов восхитился героизмом голкипера Артема Реброва, который заканчивал встречу с рассечением головы, сообщил, что другой вратарь команды Александр Селихов еще не до конца восстановился после травмы, а также рассказал, почему для Дениса Глушакова это был особенный матч.
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