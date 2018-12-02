После матча главный тренер красно-белых Олег Кононов восхитился героизмом голкипера Артема Реброва, который заканчивал встречу с рассечением головы, сообщил, что другой вратарь команды Александр Селихов еще не до конца восстановился после травмы, а также рассказал, почему для Дениса Глушакова это был особенный матч.

Газета.Ru 15:13