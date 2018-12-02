Футбол

Кононов: Селихов не до конца восстановился после травмы
РИА Новости
вчера в 14:05

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов не до конца восстановился после травмы, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов. "Спартак" обыграл "Локомотив" со счетом 2:1 во встрече 16-го тура чемпионата России, состоявшейся в воскресенье в Тушине.
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