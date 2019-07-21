Команда начала играть на удержание, не играя в футбол. Команда должна продолжать играть в футбол, который мы играли на протяжении 90 минут.

Кононов: «Ребята решили играть на удержание, это неправильно»

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