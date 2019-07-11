Футбол
Кононов: «Понсе делает много рывков»Soccer.ru 17:19
Понсе достаточно креативный, обладает хорошими физическими данными, делает много рывков.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 14:16
Кино
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Основными декорациями для фильма стали исторически значимые места города Алеппо.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено в 17:17
Единоборства
Двое россиян подписали контракты с UFC
Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре, приводит слова Магомедова ТАСС.
Обновлено в 17:12
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель прочитали по губам. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.
Обновлено в 16:55
Экономика
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Согласно оценке аналитиков, весь текущий объем потенциального спроса на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки по рыночным ставкам может быть удовлетворен в течение 7–9 лет, а новые значимые источники спроса на ипотеку вряд ли появятся.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов
Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
SAIC начал производство седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5
На заводе китайского концерна SAIC-GM-Wuling началось производство двух новых автомобилей: седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Наталия Гулькина получила травмы на курорте в Турции
На курорте Наталия успела сходить на пляж и устроить ужин со своим коллективом, после которого решила прогуляться по морскому берегу.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
В Судане предотвратили новый государственный переворот
Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Экономика
В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
Обновлено в 11:20
Единоборства
Хорхе Масвидаль: «Хочу сломать лицо Макгрегору»
Обновлено в 17:01
Политика
Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить в сентябре
Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ — об отмене роуминга в общем плане, — уточнил он.
Обновлено в 13:34
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03