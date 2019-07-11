Футбол

Кононов: «Понсе делает много рывков»Soccer.ru 17:19

Понсе достаточно креативный, обладает хорошими физическими данными, делает много рывков.
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Кононов — о 10-м номере Бакаева: «Зелимхан сказал, что готов определять игру команды»

Sport24.ru11:03

Кононов объяснил, за счет чего Понсе усилит атаку «Спартака»

Спорт-Экспресс09:56

Кононов: «Для Бакаева подыгрывать мало, он должен определять игру команды»

Евро-футбол.ру10:26

Олег Кононов: «Понсе соответствует требованиям, которые мы бы хотели видеть в футболисте острия атаки»

Матч ТВ10:23

Олег Кононов: «Понсе соответствует требованиям, которые мы бы хотели видеть в футболисте острия атаки»

Sportbox.RU10:23

Олег Кононов рассказал о лучших качествах Эсекиэля Понсе

LiveSport.ru10:20

Кононов: Понсе соответствует требованиям, которые мы бы хотели видеть в форварде

Чемпионат12:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 14:16
Кино

В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма

Основными декорациями для фильма стали исторически значимые места города Алеппо.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код

Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено в 17:17
Единоборства

Двое россиян подписали контракты с UFC

Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре, приводит слова Магомедова ТАСС.
Обновлено в 17:12
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика

Слова Меркель во время приступа прочитали по губам

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель прочитали по губам. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.
Обновлено в 16:55
Экономика

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Согласно оценке аналитиков, весь текущий объем потенциального спроса на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки по рыночным ставкам может быть удовлетворен в течение 7–9 лет, а новые значимые источники спроса на ипотеку вряд ли появятся.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов

Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

Представители «Интера» обсудят трансфер Лукаку с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 14:01
Авто

SAIC начал производство седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5

На заводе китайского концерна SAIC-GM-Wuling началось производство двух новых автомобилей: седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Наталия Гулькина получила травмы на курорте в Турции

На курорте Наталия успела сходить на пляж и устроить ужин со своим коллективом, после которого решила прогуляться по морскому берегу.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика

В Судане предотвратили новый государственный переворот

Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Экономика

Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди

10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

Глава ДНР сообщил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено в 16:28
Происшествия

В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр

Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Экономика

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
Обновлено в 11:20
Музыка

Юрий Башмет выступил на открытии фестиваля Kustendorf CLASSIC в Сербии

Обновлено в 08:08
Единоборства

Хорхе Масвидаль: «Хочу сломать лицо Макгрегору»

Обновлено в 17:01
Политика

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить в сентябре

Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ — об отмене роуминга в общем плане, — уточнил он.
Обновлено в 13:34
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Самолет из Петербурга на Корфу столкнулся с птицей во время полета

Обновлено в 13:11
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Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский, российский и белорусский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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