Футбол

Кононов: Не считаю, что Тимофеев так плох, как вы расписываете
Советский спорт
вчера в 13:57

Спартак — Урал
1 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
21′
Дмитрий Комбаров
40′
Софьян Ханни
48′
53′
Андрей Егорычев
Денис Глушаков
55′
Артем Тимофеев
Ивелин Попов
65′
67′
Владимир Ильин
68′
Андрей Егорычев
Илья Жигулев
Лоренсо Мельгарехо
Педро Роша Невес
71′
Дмитрий Комбаров
Александр Ташаев
81′
85′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Есть еще Игнатов, но его игровое состояние оставляет желать лучшего. Не считаю, что Тимофеев так плох, как вы расписываете. Сегодня я попробовал Попова, но это не его позиция.
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