Футбол

Кононов: Не даю футболистам переступать черту
Vprognoze.ru
06:57

«Реал» играет в атакующий футбол. Понятно, что такой клуб может позволить себе дорогостоящих футболистов, но Зидан давал шанс молодым воспитанникам «Реала».
Vprognoze.ru06:57

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Кононов: «Хотел бы добиться того же, чего Зидан добился в „Реале“»

Евро-футбол.ру06:56

Кононов: хотел бы добиться со «Спартаком» того же, что и Зидан с «Реалом»

РИА Новости07:20

Олег Кононов: Никогда не даю игроку переступить черту, за которой работает главный тренер

Советский спорт05:25

Олег Кононов: «Уважаю футболистов, но никогда не даю им возможность переступить черту»

Sportbox.RU05:06

Олег Кононов: «Уважаю футболистов, но никогда не даю им возможность переступить черту»

Матч ТВ05:06

Кононов: Не даю футболистам переступать черту

Vprognoze.ru06:57

Кононов: «Хотел бы в своей карьере добиться того же, чего Зидан в „Реале“ в качестве тренера»

Sport24.ru06:11
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Футбол

Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом

«Дорогие болельщики «Витесса», с Новым годом и счастливого Рождества», — сказал Слуцкий.
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Футбол

Футбольный «Спартак» намерен приобрести форварда ЦСКА

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Футбол

Олег Кононов: хочу привести «Спартак» к успеху красивой игрой

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился своим желанием привить своим подопечным атакующий стиль футбола.
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Ротенберг зимой завершит карьеру

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг в скором времени завершит карьеру игрока и займет должность в структуре клуба.
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Фарфан: «По истечению контракта с „Локомотивом“ хочу вернуться в Перу»

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан планирует вернуться в перуанский клуб "Альянса Лима" по истечению контракта с "железнодорожниками".
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Защитник «Зенита» Иванович нарисовал одноклубников Паредеса и Маркизио

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович нарисовал одноклубников Леандро Паредеса и Клаудио Маркизио.
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Кузьмин готов начать тренерскую карьеру и ждет предложений

Бывший защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин заявил о готовности начать тренерскую работу.
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Фернандиньо отказывается выступать за сборную Бразилии

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо не желает больше выступать за сборную Бразилии.
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Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что он думает о юморе Артёма Дзюбы.
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«Барселона» забила 102 гола за 2018 год

За 2018 календарный год каталонский клуб забил 102 гола в чемпионате Испании. Это лучший показатель среди ТОП-5 лиг Европы.
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Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум прокомментировал информацию о возможном переходе правого защитника клуба россиянина Вячеслава Караваева в петербургский «Зенит».
Обновлено в 07:53
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В «Челси» может появиться спортивный психолог

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру.
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Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом Армении

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Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. В настоящее время главный тренер московского «Спартака».
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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