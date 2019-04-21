Футбол

Кононов: «Глушаков не сыграл по тактическим соображениям»Sport24.ru вчера в 14:38

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему капитан команды Денис Глушаков не сыграл в домашнем матче 24-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).
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