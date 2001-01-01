Политика
Конкурент Шипулина требует снять его с выборов в Госдуму через судПравда УрФО 19 августа в 06:47
Эсер требует отменить регистрацию спортсмена на выборах в Госдуму по одномандатному округу. Отметим, что в день подачи иска, 16 августа, стало известно о незадекларированных доходах Антона Шипулина.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9
Обновлено в 07:48
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну
Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.
Обновлено в 11:14
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55
Гаджеты
Samsung получила патент на Galaxy Fold 2
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы
Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции.
Обновлено в 04:48
Политика
Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
Обновлено в 11:51
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на обращение Тарасова в РФС
Обновлено в 08:00
Кино
Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова затосковала в разлуке с любимым
Анфиса Чехова, показав своё новое летнее фото в купальнике – фигура в полном порядке, снова «очень секси», как решили многие – написала грустное романтическое стихотворение, полное переживаний о печальном финале любви – расставании.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Общество
Пермь вошла в пятерку городов, из которых хотят уехать навсегда
Независимое агентство Zoom Market составило рейтинг российских городов, из которых хотят уехать жители. Пермь заняла в нем пятое место.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50