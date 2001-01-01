Политика

Конкурент Шипулина требует снять его с выборов в Госдуму через судПравда УрФО 19 августа в 06:47

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Эсер требует отменить регистрацию спортсмена на выборах в Госдуму по одномандатному округу. Отметим, что в день подачи иска, 16 августа, стало известно о незадекларированных доходах Антона Шипулина.
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Протвинский суд снял с выборов кандидата-жалобщика

Оka.fmвчера в 16:21

Конкурент Шипулина требует снять его с выборов в Госдуму через суд

Правда УрФО19 августа в 06:47
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