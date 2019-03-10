Спорт

Конькобежка Воронина стала третьей в зачете КМ на длинных дистанцияхРИА Новости вчера в 18:15

Российская конькобежка Наталья Воронина заняла третье место в зачете Кубка мира на дистанциях 3000/5000 метров. Воронина стала третьей на дистанции 3000 метров на заключительном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
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Российская конькобежка Воронина стала третьей в общем зачёте Кубка мира на длинных дистанциях

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РИА Новости01:55

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Российская конькобежка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 метров, шестикратный бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионка России в классическом многоборье (2016) и серебряный призёр Чемпионата России в классическом многоборье (2015), чемпионка России на дистанции 5000 м. Мастер спорта России международного класса. Выступает за ЦСКА.
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