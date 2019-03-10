Спорт
Конькобежец Кулижников занял третье место в зачете КМ на 1000 метровРИА Новости 17:34
Россиянин Павел Кулижников стал третьим в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров по итогам сезона-2018/19. Кулижников на последнем этапе Кубка мира в американской Солт-Лейк-Сити на этой дистанции занял четвертое место.
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Культура
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.
Обновлено в 19:51
Политика
Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью
По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено в 15:04
Политика
В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину
Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В центре Москвы произошла драка между водителями такси
В центре Москвы в торговом центре "Тройка" произошла драка между водителями такси.
Обновлено в 17:27
Политика
Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено в 18:12
Происшествия
Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности в США
29 человек получили травмы в результате турбулентности во время рейса авиакомпании Turkish Airlines Стамбул - Нью-Йорк, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 20:53
Политика
Британия отказала во въезде подозреваемому в покушении на Закаева
Британская контрразведка (MI5) не разрешила въехать в страну Умару Сугаипову, которого подозревают в покушении на лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.
Обновлено в 16:46
Политика
Мадуро заявил о новой кибератаке на энергообъект в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в субботу днем на один из энергетических объектов страны была совершена кибератака, которая не позволила властям восстановить прерванное несколькими днями ранее электроснабжение.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
На нашивках бригады ВСУ появится череп и надпись «Украина или смерть»
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Против CNN подают иск на $250 млн из-за фейковой новости
Против американского телеканала CNN с большой долей вероятности подадут иск о диффамации более чем на $250 млн, передает Fox News со ссылкой на адвоката Лина Вуда.
Обновлено в 16:50
Спорт
Фигуристка Трусова выиграла чемпионат мира среди юниоров
В Загребе закончился чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию.
Обновлено в 18:20
Кино
Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить
Обновлено в 19:15
Единоборства
Куницкая победила Рено на UFC Fight Night 146
В ночь на 10 марта (мск) в американском городе Уичито (штат Канзас) проходит турнир UFC Fight Night 146.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
СМИ сообщили о ликвидации более 60 боевиков «Талибана» в Афганистане
В ходе отдельных операций афганских сил специального назначения и авиаударов в различных провинциях страны за последние сутки ликвидировано более 60 боевиков движения «Талибан» (запрещено в России).
Обновлено в 20:54
Общество
Скончался внук адмирала Колчака
"С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошел к Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая
Обновлено в 08:49
Политика
Стрелков продает медаль за воссоединение Крыма с Россией
Глава общественного движения «Новороссия» и бывший лидер ополченцев Донбасса Игорь Стрелков выставил на продажу медаль, которой был награжден за воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 09:25
Религия
У православных началось Прощеное воскресенье
Православная Русь не просто переняла этот монастырский обычай, у нас закрепился особый чин, то есть особый порядок церковной службы Прощеного воскресенья, он служится вечером.
Обновлено в 17:22
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9
Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали ученые в ночь на 10 марта в Кроноцком заливе, сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Индия заявила о еще одном сбитом пакистанском беспилотнике
Власти Индии объявили о том, что над территорией Ганганагара — административного округа в штате Раджастхан — был сбит беспилотный летательный аппарат из Пакистана.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Израиль атаковал ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
"Сегодня самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целями на территории комплекса ХАМАС в северной части сектора Газа и двум судам ХАМАС", - отмечают в пресс-службе.
Обновлено в 20:59
Политика
Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»
Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Общество
Названы снижающие давление напитки
Эксперты составили список напитков, регулярное употребление которых помогает понизить артериальное давление и положительно сказывается на самочувствии страдающих от гипертонии людей.
Обновлено в 20:54
Хоккей
Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ
Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров установил клубный рекорд по количеству очков, набранных в рамках одного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:12
Происшествия
Пожар произошел на складе пиломатериалов в Хабаровске
Пожарные ликвидировали возгорание площадью 350 кв. м на складе древесины в Хабаровске, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС региона.
Обновлено в 21:01