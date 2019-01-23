Политика

Конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТОРБК вчера в 20:15

Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса, сообщает DefenseNews.
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Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса, сообщает DefenseNews
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РБКвчера в 20:15

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Эксперт оценил принятый конгрессменами закон о запрете выхода США из НАТО

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Конгрессмены приняли закон, запрещающий Трампу вывести страну из НАТО

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Палата представителей США запретила Трампу выход из НАТО

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Палата представителей приняла законопроект, запрещающий Трампу выводить США из НАТО

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Следственный комитет предъявил обвинения 41-летнему Павлу Шаповалову, который накануне попытался угнать самолет и направить его в Афганистан.
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По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее. Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2017 году.
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Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов

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Avito заподозрил «Авто.ру» в копировании объявлений

Сервис для размещения объявлений Avito обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на ООО «Яндекс.Вертикали» (управляет сайтом «Авто.ру»), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:29
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Опубликовано видео избиения Богомолова Виторганом

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В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.
Обновлено вчера в 06:56
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Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:39
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Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения

Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
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Владельцам электроплит отменят льготы на электричество

Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
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Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Обновлено в 00:04
Общество

Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура

Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.
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СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»

Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
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Производитель пылесосов Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур

Сторонник выхода Великобритании из ЕС основатель и глава Dyson Джеймс Дайсон объявил о переносе штаб-квартиры компании в Сингапур из британского Малсбери.
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В Твери из-за прорыва магистрального трубопровода без теплоснабжения остались 55 жилых домов (там живут 16,7 тыс. человек), четыре детских сада, три школы и роддом.
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Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

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Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии

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В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак

Полицейские задержали руководителя приюта "Дружок", в котором от голода погибла 41 собака.
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В 32 регионах России прошли спецоперации против черных оружейников

В ходе совместной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии в 32 регионах была пресечена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.
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