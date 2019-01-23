Политика
Конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТОРБК вчера в 20:15
Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса, сообщает DefenseNews.
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с чего всё началось
Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса, сообщает DefenseNews.РБКвчера в 20:15
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«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей
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Следственный комитет предъявил обвинения 41-летнему Павлу Шаповалову, который накануне попытался угнать самолет и направить его в Афганистан.
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По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее. Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2017 году.
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Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов
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Сервис для размещения объявлений Avito обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на ООО «Яндекс.Вертикали» (управляет сайтом «Авто.ру»), сообщает газета «Коммерсантъ».
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Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
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Происшествия
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.
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В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба
Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.
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Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения
Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
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Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
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Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США
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Общество
Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура
Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.
Обновлено в 01:22
Футбол
СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»
Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Производитель пылесосов Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур
Сторонник выхода Великобритании из ЕС основатель и глава Dyson Джеймс Дайсон объявил о переносе штаб-квартиры компании в Сингапур из британского Малсбери.
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ЖКХ
В Твери из-за аварии без тепла остались 16,7 тыс. человек
В Твери из-за прорыва магистрального трубопровода без теплоснабжения остались 55 жилых домов (там живут 16,7 тыс. человек), четыре детских сада, три школы и роддом.
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Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру
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Технологии
Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте
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Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии
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В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак
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Падение метеорита на «кровавую» Супер-Луну сняли на видео
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Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки
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Названы самые необычные вакансии для россиян
Тестомес и сотрудник зоогостиницы вошли в список самых редких и необычных вакансий, которые предлагают россиянам.
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Происшествия
В 32 регионах России прошли спецоперации против черных оружейников
В ходе совместной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии в 32 регионах была пресечена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.
Обновлено в 02:09
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«Одноклассники» выплатили разработчикам игр 3,2 млрд рублей
По данным компании, аудитория mobile only в 2018 году впервые превысила отметку 35 млн пользователей.
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Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu
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В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва
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В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов
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Сирия пригрозила ударить по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля
В случае, если Совбез ООН не отреагирует на удары Израиля по территории Сирии, Дамаск может нанести удар по аэропорту Тель-Авива, заявил сирийский постпред в ООН Башар аль-Джаафари.
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