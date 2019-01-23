Конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТОРБК вчера в 20:15

с чего всё началось

Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса, сообщает DefenseNews.

Авто Авто «Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей

Происшествия Происшествия СК признал пытавшегося угнать самолет мужчину трезвым Следственный комитет предъявил обвинения 41-летнему Павлу Шаповалову, который накануне попытался угнать самолет и направить его в Афганистан.

Общество Общество Ниагарский водопад замерз из-за сильных холодов в США По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее. Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2017 году.

Авто Авто Mitsubishi будет продавать в РФ семиместный Mitsubishi Outlander В 2019 году компания Mitsubishi привезет в Россию семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander.

Общество Общество Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов

Авто Авто Avito заподозрил «Авто.ру» в копировании объявлений Сервис для размещения объявлений Avito обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на ООО «Яндекс.Вертикали» (управляет сайтом «Авто.ру»), сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия Происшествия Опубликовано видео избиения Богомолова Виторганом Пятый канал опубликовал видео избиения режиссера Константина Богомолова актером Максимом Виторганом.

Авто Авто Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.

Происшествия Происшествия В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3 В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.

Общество Общество В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.

Экономика Экономика Владельцам электроплит отменят льготы на электричество Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.

Происшествия Происшествия Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Общество Общество Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.

Футбол Футбол СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа» Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.

Экономика Экономика Производитель пылесосов Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур Сторонник выхода Великобритании из ЕС основатель и глава Dyson Джеймс Дайсон объявил о переносе штаб-квартиры компании в Сингапур из британского Малсбери.

ЖКХ ЖКХ В Твери из-за аварии без тепла остались 16,7 тыс. человек В Твери из-за прорыва магистрального трубопровода без теплоснабжения остались 55 жилых домов (там живут 16,7 тыс. человек), четыре детских сада, три школы и роддом.

Авто Авто Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Технологии Технологии Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте

Политика Политика Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии

Происшествия Происшествия В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак Полицейские задержали руководителя приюта "Дружок", в котором от голода погибла 41 собака.

Общество Общество Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки

Общество Общество Названы самые необычные вакансии для россиян Тестомес и сотрудник зоогостиницы вошли в список самых редких и необычных вакансий, которые предлагают россиянам.

Происшествия Происшествия В 32 регионах России прошли спецоперации против черных оружейников В ходе совместной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии в 32 регионах была пресечена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.

Технологии Технологии «Одноклассники» выплатили разработчикам игр 3,2 млрд рублей По данным компании, аудитория mobile only в 2018 году впервые превысила отметку 35 млн пользователей.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu, заработав 371 273 балла.

Наука Наука В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов