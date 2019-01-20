Конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТОРБК вчера в 20:15

с чего всё началось

Подавляющим большинством голосов нижняя палата американского парламента приняла законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из Североатлантического альянса, сообщает DefenseNews.

Авто Авто «Яндекс» выпустил свой бортовой компьютер для автомобилей Интернет-компания "Яндекс" выпустила собственный бортовой компьютер для автомобилей с предустановленной мультимедийной системой "Яндекс.Авто" с голосовым управлением и сервисами "Яндекса".

Экономика Экономика «Ъ»: в России могут отменить льготные тарифы для электроплит Минэкономразвития России предложило отменить льготные тарифы на электрические плиты. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Происшествия Экипаж рассказал о состоянии пытавшегося угнать самолет пассажира У пассажира «Аэрофлота», которого подозревают в попытке захватить рейс Сургут-Москва, не было признаков алкогольного опьянения.

Авто Авто Renault показал обновленный ситикар Twingo Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.

Происшествия Происшествия Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Происшествия Происшествия Появилось видео избиения Виторганом Богомолова Которую правильнее назвать избиением: Виторган после короткого диалога наносит оппоненту удар, от которого Богомолов теряет равновесие.

Хоккей Хоккей Овечкин стал десятым игроком в истории НХЛ по количеству хет-триков

Происшествия Происшествия В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3 В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.

Экономика Экономика Импортеры начали поднимать цены на алкоголь Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо в адрес клиентов и партнеров.

Общество Общество Умер писатель-фантаст Михаил Ахманов

ЖКХ ЖКХ В Твери из-за аварии без тепла остались 16,7 тыс. человек В Твери из-за прорыва магистрального трубопровода без теплоснабжения остались 55 жилых домов (там живут 16,7 тыс. человек), четыре детских сада, три школы и роддом.

Технологии Технологии Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.

Происшествия Происшествия В Кемерово загорелся маршрутный автобус Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 30 пассажиров, утром в среду загорелся в пути; пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Происшествия Происшествия СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа» Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.

Общество Общество Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США В США из-за сильных морозов местами "замерз" Ниагарский водопад, сообщает CNN.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.

Авто Авто Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus На 2-минутном видео показано, как создавалась одна из моделей «Аурус» – президентский лимузин Senat, входящий в проект «Кортеж» – от создания первых эскизов до укрепления на капоте готовой машины шильдика Aurus.

Теннис Теннис Плишкова победила Уильямс и вышла в полуфинал Australian Open За выход в финал турнира Плишкова поборется с японкой Наоми Осакой (4), которая оказалась сильнее украинки Элины Свитолиной (6).

Гаджеты Гаджеты Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu, заработав 371 273 балла.

Авто Авто Обновленный Mitsubishi L200 появится в России в марте Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.

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Общество Общество Российский космонавт сделал уникальный фотоснимок Петербурга Российский космонавт Олег Кононенко сделал уникальный снимок ночного Санкт-Петербурга с борта Международной космической станции (МКС).

Технологии Технологии Поезда на космодром Байконур для рабочих заменяют автобусами Традиционную перевозку рабочих на Байконур на мотовозах-поездах заменят автобусами, сообщил РИА «Новости» источник на космодроме.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля В Дамаске пообещали ответить симметрично на удары Израиля по Сирии.

Здоровье Здоровье В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ По результатам лабораторного мониторинга удельный вес вирусов гриппа среди циркулирующих вирусов продолжает возрастать и составил 54,1% от общего числа положительных находок.

Происшествия Происшествия Протестующие в Венесуэле сожгли статую Чавеса

Общество Общество Знаменитого тигра Амура перевезут в Краснодарский край Тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, передадут в зоопарк Краснодарского края. Об этом сообщает РИА "Новости".