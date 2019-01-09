Политика
Конгрессмены призвали отложить снятие санкций с активов Дерипаски
Конгрессмены призвали отложить снятие санкций с активов ДерипаскиSnob.ru18:18
Американские власти заявили, что снимут санкции с компаний, если бизнесмен перестанет их контролировать. Дерипаска согласился сократить свою долю. 19 декабря Минфин США сообщил, что через 30 дней исключит из санкционного списка En+, «Русал» и «Евросибэнерго».
Snob.ru18:18
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Экономика
В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие
Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34
Министерство обороны России получило 30 танков Т-34 от оборонного ведомства Лаоса.
Обновлено в 18:55
Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 19:41
Политика
Трамп выступил с обращением к нации о кризисе на границе
Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания его политических противников-демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 21:36
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя
В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено в 12:40
Политика
Конгрессмены призвали отложить снятие санкций с активов Дерипаски
Что еще известно: 6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении российских бизнесменов, сотрудников государственных компаний и чиновников.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Российский робот попал под колеса беспилотника в США
Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.
Обновлено в 14:45
Политика
Трамп намерен обсудить шатдаун с лидерами конгресса США
Президент США Дональд Трамп в телеобращении к американцам заявил, что пригласил лидеров конгресса США на встречу, чтобы возобновить работу правительства.
Обновлено в 22:05
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено в 14:39
Общество
Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет
Как отмечает ТАСС, Браун стала старейшей жительницей Соединенных Штатов 9 мая прошлого года.
Обновлено в 19:56
Политика
Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA
Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Обновлено в 20:34
Политика
В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко
Обновлено в 18:18
Политика
На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз
Американский тепловоз General Electric, поставленный Украине из США, застрял на одном из участков железной дороги, из-за чего ему на помощь был отправлен старый советский тепловоз, об этом в своем Facebook написал бывший заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Сестре погибшей в Магнитогорске отказали в компенсации
Сестре пенсионерки, погибшей в Магнитогорске, отказали в выдаче материальной помощи от государства.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Yomiuri: Япония купит необитаемый остров для переноса туда учений палубной авиации США
Министерство обороны Японии решило купить за 16 млрд иен (более $147 млн) необитаемый остров Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны, чтобы перенести туда массированные учения палубных самолетов с авианосцев ВМС США.
Обновлено в 20:58
Авто
Названы самые популярные в РФ машины с механической коробкой передач
Обновлено в 07:30
Политика
Япония хочет поддержки США для заключения мирного договора с Россией
Токио рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией, так как это станет противовесом растущему влиянию Китая, заявил Кацуюки Каваи – специальный помощник по внешней политике председателя Либерально-демократической партии, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
Обновлено в 10:27
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Супруги из Санкт-Петербурга найдены мёртвыми в Камбодже
Тела мужчины и женщины нашли 4 января в съемном жилье. Официальная причина смерти пока не названа.
Обновлено в 16:45
Политика
Палата общин ограничила полномочия кабмина Британии
Палата общин парламента Великобритании проголосовала за ограничение полномочий правительства страны в случае Brexit без сделки.
Обновлено в 16:41
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорт РФ ожидает визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января, сообщил министр спорта Павел Колобков.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
В России вступил в силу запрет на порошковый алкоголь
В России с 8 января вступил в силу закон, запрещающий порошковый алкоголь.
Обновлено в 04:31
Общество
В Эстонии появились плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины
Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
Обновлено в 08:12
Политика
Посольство РФ поможет задержанному по запросу США россиянину Макаренко
Посольство РФ в США окажет необходимую консульскую помощь россиянину Дмитрию Макаренко, задержанному на острове Сайпан (столица Северных Марианских островов) по запросу ФБР.
Обновлено в 19:54
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10