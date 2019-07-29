с чего всё началось

Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери. Текст опубликован на сайте комитета по иностранным делам конгресса США.

Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»

Происшествия Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.

Наука Таяние ледников Арктики эквивалентно выбросу триллиона тонн углекислого газа в атмосферу Исследование: ледники тают быстрее, чем предполагали ученые «Мы проанализировали 40 климатических моделей по всему миру», — отметил сказал Марк Айзенман, профессор кафедры климата, атмосферы и физической океанографии университета.

Наука Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.

Политика Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.

Общество В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводка Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Происшествия В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Наука Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.

Наука Пищевая добавка сделает любых кошек гипоаллергенными По оценкам ученых, до 20 процентов людей страдают от аллергии на кошек, в 95 процентах случаев она вызывается контактом именно с Fel d1.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти, сейчас он превысил 9,5 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.

Технологии Спутниковый интернет в России запрещается Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.

Интернет Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт Специалисты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.

Происшествия Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.

Единоборства Отправление тела боксера Максима Дадашева из США в Россию задерживают Отправления тела боксера Максима Дадашева в Россию задерживается не несколько дней. Причина кроется в сложностях с документами.

Наука Найден ключ к исправлению поведения при аутизме Недавние исследования мозга здоровых людей и пациентов с аутизмом выявили физиологические закономерности, которые могут определить скрытые признаки болезни для улучшения методов диагностики.

Армия и оружие В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.

Происшествия Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Экономика В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков В марте, как напоминает издание, власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков.

Политика На Украине прозвучал призыв к вторжению в Россию Журналист отметил, что Верховная рада должна принять решение о вводе лучших подразделений украинской армии в Россию для совершения наступательных операций.

Космос Россия разрабатывает программу защиты от астероидов Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.

Политика Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.

Экономика Uber уволит каждого третьего специалиста по маркетингу Компания Uber уволит около 400 сотрудников — каждого третьего специалиста по маркетингу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.

Армия и оружие В России началось серийное производство Су-57 Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.