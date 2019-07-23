Политика
Конгрессмены США приняли законопроект об увеличении потолка госдолгаРоссийская газета 04:37
Палата представителей конгресса США до ухода на летние каникулы успела утвердить законопроект о продлении до 2021 года срока наступления потолка государственного долга. Теперь правительство в течение ближайших двух лет сможет неограниченно увеличивать федеральные займы.
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Конгресс США одобрил законопроект о продлении срока наступления потолка госдолга
RT на русскомвчера в 18:13
Конгресс США предлагает продлить срок «наступления потолка госдолга»
Московский Комсомолецвчера в 18:07
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
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Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
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На канале имени Москвы столкнулись два теплохода
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Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
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Обновлено в 07:27
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Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок
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«Нафтатранс плюс» готовит выпуск облигаций на 250 млн рублей
Топливная компания "Нафтатранс плюс" планирует разместить выпуск биржевых облигаций на 250 млн. рублей, говорится в сообщении организации.
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Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing
Власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с США.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов отправился в путешествие на Валаам с сыном Елисеем
56-летний актер Дмитрий Певцов порадовал подписчиков «дорожным» видео, задокументировавшим начало путешествия отца и сына, 11-летнего Елисея, из Москвы в Валаамский монастырь.
Обновлено в 07:01
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге
Обновлено в 06:44
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Наука
Проецирующий «лазерную стену» светофор разработали в России
Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, разработал уникальный образец светофора, который может проецировать «лазерную стену».
Обновлено в 06:54
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено 24 июля в 21:13
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В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Свыше 450 мирных жителей погибли в Сирии за 10 дней, в том числе более 100 человек погибли из-за авиаударов в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу.
Обновлено в 07:02
Общество
В почтовых отделениях Хорватии начнут обменивать криптовалюту на фиат
«В последние годы криптовалюты становятся более популярными, и Хорватия с ее сетью из 1016 почтовых отделений, несомненно будет способствовать их распространению», — сообщили представители ведомства.
Обновлено в 09:16