Политика

Конгрессмены США приняли законопроект об увеличении потолка госдолгаРоссийская газета 04:37

Палата представителей конгресса США до ухода на летние каникулы успела утвердить законопроект о продлении до 2021 года срока наступления потолка государственного долга. Теперь правительство в течение ближайших двух лет сможет неограниченно увеличивать федеральные займы.
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