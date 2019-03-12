Конгрессмены США приняли два закона для противодействия РоссииRT на русском 01:59

Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.

Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России

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