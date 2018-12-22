Политика

Конгрессмены США приняли два закона для противодействия РоссииRT на русском 01:59

Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
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с чего всё началось
Далее, 27 февраля, в палату представителей были внесены законопроект об оценке состояния Владимира Путина
 и резолюция с призывом расследовать убийство Бориса Немцова, имеющая рекомендательный характер.
BFM.ru03:34

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Палата представителей США приняла два антироссийских законопроекта

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Американские законодатели требуют от Трампа публиковать журнал посещений Белого дома

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Конгресс США обязал национальную разведку предоставить данные о намерениях России

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В США одобрили законопроект о раскрытии доходов Путина

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Палата представителей США одобрила законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

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Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина

Коммерсантъвчера в 23:24
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Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

Обновлено в 05:55
Политика

Главную икону храма ВС создадут на личные средства Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин передал свои деньги на создание центральной иконы храма Вооруженных сил, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:19
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Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии здоровья певицы

Обновлено в 00:13
Происшествия

Полицейские задержали избивших до смерти ветерана в Подольске

Обновлено вчера в 11:12
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Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Уфе женщина выбросила из окна девятого этажа двухлетнюю дочь

Обновлено в 03:36
Происшествия

ФСБ задержала подпольных торговцев оружием

В 14 регионах России задержали подпольных торговцев оружием, изъято 95 "стволов" и 3,5 тысячи патронов, сообщила ФСБ РФ.
Обновлено в 04:50
Политика

Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»

Палата представителей США одобрила законопроект, который обязывает Национальную разведку предоставлять подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента Владимира Путина.
Обновлено в 05:45
Политика

ООН: на Украине царит «атмосфера запугивания»

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявило, что на Украине царит "атмосфера запугивания".
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Norwegian предъявит Boeing счет из-за отказа от Boeing 737 MAX 8

Авиаперевозчик Norwegian предъявит претензии американскому производителю Boeing за невозможность эксплуатировать 18 приобретенных у него самолетов Boeing 737 MAX 8.
Обновлено в 05:35
Экономика

Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Общество

Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным

В новой антитабачной концепции Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Обновлено в 05:30
Политика

В Кремле считают закон о борьбе с фейковыми новостями продуманным

"Что касается позиции по этому законопроекту - вы знаете, с учетом мнений разных общественных организаций давайте все-таки дождемся момента, когда он поступит сюда, в Кремль, вот тогда уже президент заявит о своей позиции", - также сказал Песков.
Обновлено в 05:18
Политика

Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit

Палата общин Великобритании во вторник проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В Ростовской области задержаны подозреваемые в отмывании 1 млрд рублей

В Ростовской области задержаны участники организованный группы лиц, которые подозреваются в выводе в теневой оборот около 1 млрд рублей, сообщила 13 марта официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 05:53
Экономика

Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Хоккей

Овечкин набрал 1200 очков за карьеру в НХЛ

Обновлено в 02:35
Происшествия

Протестующие фермеры перекрыли яблоками движение в Варшаве

Обновлено в 05:22
Политика

Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:16
Общество

Mercer назвала самые удобные для жизни города

Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Российских депутатов арестовали за визит к прокурору в неприемный день

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Самолет врезался в опору освещения в Шереметьево

Грузовой Boeing 747 получил повреждения при столкновении с мачтой освещения в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия

В Москве уроженцы Чечни совершили нападение с ножами и травматом

На западе Москвы неизвестные напали с ножами на людей в помещении шиномонтажа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Четыре человека пострадали при нападении волка в Амурской области

Обновлено в 01:58
Футбол

Симеоне оценил непристойный жест Роналду

Обновлено вчера в 20:07
Транспорт

РЖД оборудуют «умной» системой информирования 68 российских вокзалов

РЖД до конца 2019 года планируют оборудовать автоматической системой информирования 68 крупнейших российских вокзалов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:46
Политика

Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Сергей Магин вышел из колонии, не досидев восемь месяцев

Кстати, как оказалось, бывший начальник ГУЭБиПК сначала отбывал срок в Рязани, потом был этапирован в Мордовию, а в последнее время опять оказался в Рязанской области в колонии строгого режима для бывших сотрудников силовых структур в городе Скопине — в нескольких десятках километров от ИК-6, откуда на днях вышел Сергей Магин.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Роскомнадзор заблокировал публикацию «Право.ru» о Магдееве

По требованию Роскомнадзора, который опирался на решение суда, публикацию предлагалось удалить, в противном случае сайт был бы заблокирован.
Обновлено в 02:31
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