Конгрессмены США приняли два закона для противодействия РоссииRT на русском 01:59

с чего всё началось

Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.

Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России

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