Политика

Конгрессмены США одобрили запрет на признание Крыма российскимRT на русском 15:13

Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий Соединённым Штатам признавать Крым российским. 427 конгрессменов поддержали резолюцию, один выступил против. В начале марта комитет по иностранным делам единогласно одобрил документ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Палата представителей США одобрила запрет на признание Крыма российским

Газета.Ru18:06

Президенту США разрешили признать российский Крым в случае смертельной опасности для Америки

ИА Хакасия09 марта в 22:49

Конгрессмены одобрили запрет на признание Крыма российским

Известия16:35

Палата представителей США одобрила запрет на признание Крыма частью России

РИА Новости15:56

Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на признание Крыма российским

ТАСС15:01

Не ждать милости от США по признанию Крыма, а забирать Донбасс

Свободная Пресса10 марта в 02:55

Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на признание Крыма российским

Комсомольская правда17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Обновлено в 19:54
Транспорт

Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.
Обновлено в 16:39
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено в 18:10
Происшествия

Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова

Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Учителю физкультуры грозит срок за изнасилование школьницы в спортзале

Обновлено в 15:44
Футбол

Аллегри: «Показали всё то, что планировали на первый матч»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри похвалил команду за победу в матче с "Атлетико" (3:0).
Обновлено в 18:53
Происшествия

Двухмоторный самолет упал на жилой дом в штате Огайо

Двухмоторный самолет Piper упал на жилой дом около города Мадейра в штате Огайо, сообщил во вторник телеканал ABC.
Обновлено в 18:28
Политика

США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа

Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
Обновлено в 19:35
Политика

США отказались приостановить полеты Boeing 737 Max

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 Max 8 после двух авиакатастроф.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево

Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 17:58
Происшествия

Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора

Сенатор остался без зарплаты Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 10:57
Политика

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit

Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.
Обновлено в 17:14
Экономика

«Ростелеком» договорился о покупке оператора Tele2

Компания "Ростелеком", владеющая 45 процентами акций оператора Tele2, сообщила о полной консолидации акций.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Источник: запуск «Гонцов» перенесли из-за отсутствия украинской аппаратуры

Отправка с космодрома "Плесецка" на орбиту трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" ракетой-носителем "Рокот" отложена с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:05
Спорт

Российский конькобежец Андрей Ануфриенко скончался в возрасте 48 лет

Обновлено в 16:34
Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией

Мать оставленной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко, находясь в зале Савеловского суда Москвы, заявила, что вся эта история является провокацией.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы

Курьеры из сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы.
Обновлено в 16:39
Экономика

Орешкин поменял позицию по методике расчета реальных доходов россиян

Росстат рассмотрит возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян.
Обновлено в 18:11
Политика

Парламент Франции принял «антихулиганский» закон

Сенат (верхняя палата парламента) Франции принял во втором, окончательном, чтении вызвавший широкий резонанс "антихулиганский" законопроект, который, в частности, дает право местным властям вводить запрет на участие в манифестациях в отношении лиц, уличенных в погромах в ходе предыдущих акций.
Обновлено в 18:51
Футбол

20-летний игрок «Краснодара» объяснил отказ подписывать новый контракт

Иван Игнатьев объяснил, почему отказался подписывать пятилетний контракт с «Краснодаром» с увеличением зарплаты.
Обновлено в 15:30
Космос

«Роскосмос» начнет разработку «антигравитационного двигателя»

Обновлено в 11:44
Политика

Саакашвили рассказал о намерении Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко планировал в 2014 году отказаться от украинского суверенитета над Крымом в обмен на вступление страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Актер Валентин Гафт попал в больницу

Народный артист РСФСР Валентин Гафт оказался в одной из московских больниц.
Обновлено в 07:01
Экономика

Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос

Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале по сравнению с январем увеличился на 13 рублей, то есть на 2,3%. Это рекордный рост для этого месяца за последние годы.
Обновлено в 20:33
Происшествия

Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве

В школе на северо-востоке Москвы на перемене произошел конфликт между первоклассником и психологом.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Трое украинских диверсантов подорвались на минах на линии обороны ЛНР

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено в 18:51
Общество

Россия вошла в топ-10 стран по использованию цифровых госуслуг

Согласно результатам опроса «Взгляд населения на использование искусственного интеллекта (ИИ) в работе государства: сравнительный анализ цифровых госуслуг», Россия оказалась на третьем месте по темпам роста этого показателя.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»

На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
Политика

Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года

С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное