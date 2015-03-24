Политика

Конгресс США одобрил санкции против госдолга РоссииГазета.Ru 02:19

Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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