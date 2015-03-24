Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга РоссииГазета.Ru 02:19
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
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Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Национального банка взаимного кредита
ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 03:49
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Удар молнии убил женщину в Челябинской области
Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Число заболевших мышиной лихорадкой саратовцев достигло 848
"Лабораторно подтвержден диагноз у 848 человек", - уточнили в ведомстве. Напомним, эпидемия мышиной лихорадки началась в начале мая.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Спорт
Колесниченко выиграла квалификацию на ЧМ с программой «Лара Крофт»
Колесниченко выступила с технической программой «Лара Крофт», набрав 94,1126 балла. Финал в этом виде программы состоится в субботу.
Обновлено в 01:22
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Политика
Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июля
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в понедельник, 15 июля, встретится с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».
Обновлено в 00:48
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Политика
Еще один заместитель Чайки подал в отставку
Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:30
Общество
Антимонопольная служба проверит скандальную рекламу шаурмы в Перми
Проверкой скандальной рекламы «божественной» шаурмы в Перми займется Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти
Обновлено в 01:40
Футбол
«Спартак» поздравил Рошу с голом с голом за «Крузейро»
Обновлено в 03:47
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки
Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Политика
США могут ввести санкции против Китая из-за импорта иранской нефти
Отмечается, что, по данным американских чиновников, компании из КНР в июне приобрела более одного миллиона баррелей иранской нефти, что является нарушением санкций США против Ирана.
Обновлено в 02:50
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
«Стенограффия» ищет место для «красного человечка» в Екатеринбурге
Команда «Стенограффии» ищет место в Екатеринбурге, где можно установить арт-объект «красный человечек» художника и дизайнера Андрея Люблинского.
Обновлено в 04:14
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Происшествия
Восьмилетнего ребенка в Петербурге покусала мать
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Туристка из России попала в психиатрическую клинику на Бали
Туристка из России попала в психиатрическую клинику на Бали.
Обновлено в 00:05