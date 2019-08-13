с чего всё началось

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер опубликовал пост в поддержку участников московских протестных акций. Конгрессмен призвал Кремль «освободить политзаключённых и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права».

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции «По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Общество Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Космос Ученые создали новую временную шкалу катастрофического прошлого Земли Команда во главе с геологом из Университета Колорадо Боулдер Стивеном Мойзисом разработала новую временную шкалу для этого жестокого периода в истории нашей планеты.

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Происшествия Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Экономика Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.

Политика В Кремле оценили разговор Путина с Зеленским Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что само по себе общение лидеров двух стран, этот факт, можно оценить только позитивно, положительно.

Экономика Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.

Шоу-бизнес Бузову раскритиковали за слова о блокаде На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.

Политика Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.

Политика Данилюк заявил, что пока не видит нужды снимать с Донбасса экономическую блокаду Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что ситуация никак не поменяется, если Киев снимет экономические санкции с Донбасса.

Общество Генпрокуратура: В России остановился рост коррупции Тренд стабильный, хотелось бы снижения числа коррупционных нарушений к концу года, - цитирует ТАСС Куренного.

Происшествия На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.

Автоспорт Макс Ферстаппен: Не имеет значения, кто мой напарник В понедельник пресс-служба Red Bull объявила, что уже на Гран При Бельгии Пьера Гасли в качестве напарника Макса Ферстаппена сменит Алекс Албон.

Армия и оружие Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник» Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Происшествия В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Происшествия Фигурант дела о беспорядках Васильев снова госпитализирован Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев снова доставлен в больницу.

Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.