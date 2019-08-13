с чего всё началось

Демократ Стени Хойер, лидер большинства в палате представителей Конгресса США, поддержал митингующих в Москве. Он выразил свою солидарность с теми, кто пытается «восстановить демократию путем свободных и честных выборов».

В Конгрессе США поддержали протесты в Москве

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

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Происшествия Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.

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Общество В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.

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