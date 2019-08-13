Политика
В Конгрессе США поддержали протесты в МосквеДума ТВ 04:47
Демократ Стени Хойер, лидер большинства в палате представителей Конгресса США, поддержал митингующих в Москве. Он выразил свою солидарность с теми, кто пытается «восстановить демократию путем свободных и честных выборов».
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с чего всё началось
«Я солидарен с российским народом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путем свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными», – говорится 13 августа в заявлении конгрессмена США Стени Хойера, которое опубликовано на сайте палаты представителей.Фонтанка.Ру03:27
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