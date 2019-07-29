с чего всё началось

Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ. Причиной требований является дело Скрипалей, сообщило агентство Sputnik.

Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ

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