Политика

Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФТелеканал 360° вчера в 17:13

Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ. Причиной требований является дело Скрипалей, сообщило агентство Sputnik.
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Как сообщает
 Sputnik со ссылкой на письмо конгрессменов Элиота Энгеля и Майкла Маккаула, политики «глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует законодательство США».
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