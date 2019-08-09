Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» ТрампREGNUM вчера в 21:59
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal. Ряд банков передал конгрессменам список, включающий не одну сотню страниц.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
Президент «Наполи» оценивает футболиста Кулибали в £250 млн
Президент итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио де Лаурентис оценивает защитника команды сенегальца Калиду Кулибали в £250 млн.
Обновлено в 02:39
Экономика
Во Франции призвали разрешить вопрос российских займов царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Корпорация Apple запретила менять батарею iPhone
Корпорация Apple ввела запрет на замену батареи iPhone путём активации программной блокировки в iOS.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
На Украине призвали к развалу России
Автор материала отмечает, что слова российского сенатора Владимира Джабарова о том, что Крым может вернуться в состав Украины, только если Россия перестанет существовать, очень верны.
Обновлено вчера в 19:12
Экономика
Акции UC Rusal подешевели на 10%
Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
«Самый активный диверсант в России»: Что стоит за взрывами в Ачинске и пожаром под Архангельском?
Один за другим в России произошли ЧП, связанные с военными. На днях прогремели взрывы на военных складах в Ачинске.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Китайские СМИ предсказали крах американской GPS
Американская GPS всегда занимала наибольшую долю на рынке глобальных навигационных систем, однако после «хороших новостей» из России и Китая стало понятно, что дни спутниковой навигационной системы США сочтены, пишет китайский портал Sina.
Обновлено в 02:32
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Детский лагерь открылся в сирийском Алеппо при поддержке военных РФ
Детский летний лагерь открылся при поддержке российских военных в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
Обновлено в 01:40
Экономика
Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
НПФ без вмешательства Центробанка не могут поделить пенсии россиян
В России негосударственные пенсионные фонды попросили Центробанк на законодательном уровне урегулировать вопрос о переходе из одного НПФ в другой.
Обновлено вчера в 06:56
Технологии
Facebook предложила СМИ $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети
Компания Facebook предложила выплачивать ведущим американским СМИ по $3 млн за размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 02:01
Общество
Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось
30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено вчера в 01:41
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено в 00:34
Авто
Subaru объявила скидки на автомобили в августе
В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов погасил долг по алиментам
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 01:29
Политика
В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией
В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
Обновлено 07 августа в 05:20
Технологии
ОДК начнет серийный выпуск новых авиадвигателей ПД-14 в 2020 году
Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.
Обновлено в 01:32