Политика

Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» ТрампREGNUM вчера в 21:59

Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal. Ряд банков передал конгрессменам список, включающий не одну сотню страниц.
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Крупные американские банки передали Конгрессу документы о россиянах, которые могли вести дела с Дональдом Трампом

Эхо Москвы01:45

WSJ узнала о передаче крупными банками данных о связях Трампа с Россией

РБКвчера в 16:31

Банки передали Конгрессу документы о возможных российских связях Трампа

Коммерсантъвчера в 08:06

Банки Уолл-стрит передали Конгрессу данные о россиянах, возможно, имевших контакты с Трампом

Интерфаксвчера в 14:43

Крупные банки передали конгрессу документы о возможных российских связях Трампа

Forbesвчера в 10:18

Банки США передали конгрессу документы о возможных связях Трампа с россиянами

Ведомостивчера в 09:31

WSJ: в США крупные банки передали членам Конгресса данные о россиянах и Трампе

ТАССвчера в 14:58
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
Политика

Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС

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Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

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Обновлено в 02:39
Экономика

Во Франции призвали разрешить вопрос российских займов царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 01:24
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Корпорация Apple запретила менять батарею iPhone

Корпорация Apple ввела запрет на замену батареи iPhone путём активации программной блокировки в iOS.
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Обновлено вчера в 19:12
Экономика

Акции UC Rusal подешевели на 10%

Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

«Самый активный диверсант в России»: Что стоит за взрывами в Ачинске и пожаром под Архангельском?

Один за другим в России произошли ЧП, связанные с военными. На днях прогремели взрывы на военных складах в Ачинске.
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Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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После беспорядков в Бишкеке задержаны 40 сторонников Атамбаева

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Общество

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Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
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Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

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Политика

Китайские СМИ предсказали крах американской GPS

Американская GPS всегда занимала наибольшую долю на рынке глобальных навигационных систем, однако после «хороших новостей» из России и Китая стало понятно, что дни спутниковой навигационной системы США сочтены, пишет китайский портал Sina.
Обновлено в 02:32
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Названы самые опасные для здоровья сыры

По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
Обновлено вчера в 23:25
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Детский лагерь открылся в сирийском Алеппо при поддержке военных РФ

Детский летний лагерь открылся при поддержке российских военных в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 23:31
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Технологии

Facebook предложила СМИ $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети

Компания Facebook предложила выплачивать ведущим американским СМИ по $3 млн за размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети, сообщает The Wall Street Journal.
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Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось

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Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020

Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
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К сотрудникам ФБК пришли с обысками

К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Subaru объявила скидки на автомобили в августе

В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
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В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией

В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Напомним, ранее сообщалось, что «Тарантино» заманивает петербуржцев на прививки.
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ОДК начнет серийный выпуск новых авиадвигателей ПД-14 в 2020 году

Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.
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