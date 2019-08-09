Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» ТрампREGNUM 21:59
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal. Ряд банков передал конгрессменам список, включающий не одну сотню страниц.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:47, Вашингтон
Общество
В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота»
В компании «Ашан Ритейл Россия» отвергли претензии музыкального продюсера Бари Алибасова, подавшего иск к торговой сети из-за отравления средством для очистки труб «Крот».
Обновлено в 11:04
Здоровье
Опасные сорта сыра назвали врачи
Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа.
Обновлено в 23:33
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии
Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии.
Обновлено в 19:07
Футбол
Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл» спустя 8 лет
Ранее Кэрролл выступал в "Ньюкасле" с 2008 по 2011 год, после чего перешел в "Ливерпуль", с 2013 года 30-летний футболист защищал цвета "Вест Хэма", который покинул по истечении срока контракта в конце сезона.
Обновлено в 13:55
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 22:54
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
София Каштанова впервые вышла в свет после родов
Декретный отпуск София Каштанова провела в Мексике, где живут ее родители, а недавно вернулась на родину и стала активно вливаться в рабочие будни.
Обновлено в 15:30
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Здоровье
Волгоградцам рассказали, как не набрать вес при сидячей работе
Работая в офисе человек не успевает полноценно позавтракать или пообедать.
Обновлено в 15:31
Происшествия
В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов
Силы безопасности Египта ликвидировали 17 террористов, которые, по мнению полиции, были причастны к взрыву в Каине в воскресенье, сообщило МВД страны.
Обновлено в 22:05
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Гаджеты
В Китае стартовали продажи недорогих часов Amazfit Health Watch с ЭКГ
Стоит отметить, что датчик ЭКГ в Amazfit Health Watch настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.
Обновлено в 13:20
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Кино
Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки
В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
Обновлено в 11:59
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю
В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 23:11
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Компания Xiaomi создала уникальный карманный принтер
Обновлено в 16:50
Общество
Роспотребнадзор проверил казанские магазины
Роспотребнадзор проверил казанские магазины.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
НАТО отказалась раскрыть «начинку» будущих АВАКСов
Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую «начинку» будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Бондарчук в белом купальнике попозировала на яхте в шторм
Обновлено в 13:18