Политика

Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» ТрампREGNUM вчера в 21:59

Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal. Ряд банков передал конгрессменам список, включающий не одну сотню страниц.
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Демократы в Конгрессе США рассчитывают найти базу для импичмента Трампа

ТАССвчера в 23:50

Банки передали Конгрессу документы о возможных российских связях Трампа

Коммерсантъвчера в 08:06

Банки Уолл-стрит передали Конгрессу данные о россиянах, возможно, имевших контакты с Трампом

Интерфаксвчера в 14:43

Крупные банки передали конгрессу документы о возможных российских связях Трампа

Forbesвчера в 10:18

Банки США передали конгрессу документы о возможных связях Трампа с россиянами

Ведомостивчера в 09:31

WSJ узнала о передаче крупными банками данных о связях Трампа с Россией

РБКвчера в 16:31

Трамп готовится нанести удар по социальным сетям

Вести.Финансвчера в 06:43
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:16, Вашингтон
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Обновлено вчера в 23:48
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей

Обновлено вчера в 04:25
Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка

За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено вчера в 06:35
Здоровье

Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

В МЧС назвали время пика непогоды в Москве

Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю

Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено 07 августа в 19:28
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке

Обновлено вчера в 15:24
Футбол

Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы

Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия стала «воюющей стороной» после включения Крыма в её состав.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии

На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено вчера в 11:01
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес

Кэмерон Диас высказала свое мнение о браке

Известная голливудская актриса Кэмерон Диас в недавнем интервью высказала собственное мнение о браке.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020

Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика

На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ

«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.
Обновлено вчера в 01:06
Авто

Шведы восхитились российским вездеходом-амфибией «Шерп»

Зарубежные журналисты получили в свое распоряжение российский вездеход-амфибию «Шерп», после тест-драйва которого остались в шоке.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

Дешевые лекарства уходят из ассортимента аптек

Из отчета маркетингового агентства DSM Group видно, что за первую половину 2019 года в аптеках шел рост продаж на 7,8% только дорогих препаратов, стоимостью выше 500 руб.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Оренбургской области в ДТП погибли три человека

Обновлено вчера в 15:54
Футбол

Игрок киевского «Динамо» назвал неприятным переход Ракицкого в «Зенит»

Футболист киевского «Динамо» Денис Гармаш признался, что ему до сих пор неприятен факт перехода в «Зенит» напарника по сборной Украины Ярослава Ракицкого.
Обновлено в 00:29
Технологии

Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год

Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.
Обновлено в 01:01
ЖКХ

Электроснабжение восстановлено во всех селах Приамурья после паводка

"Подключены села Майский и Ивановский, теперь во всех селах, где ранее в связи с паводком были введены ограничения, восстановлено централизованное электроснабжение", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
Теннис

Александрова проиграла Серене Уильямс на турнире в Торонто

Обновлено вчера в 22:45
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