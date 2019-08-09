Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal. Ряд банков передал конгрессменам список, включающий не одну сотню страниц.

Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп

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