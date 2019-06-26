Финансы
Конгресс: госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 годуМосковский Комсомолец вчера в 23:57
Опасность связана с растущим госдолгом на фоне высокого дефицита бюджета. Как утверждается в докладе Бюджетного управления Конгресса, к 2049 году госдолг может составить 144% ВВП Соединенных Штатов. Только в течение следующих десяти лет страна нарастит госдолг с 78% до 92%.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:07, Вашингтон
Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.
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Транспорт
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Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено 24 июня в 09:05
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Дети миллиардера, гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, получившие от отца долю в европейском бизнесе, быстро поднялись вверх в рейтинге богатейших людей мира.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
В Intel придумали, как противостоять успехам AMD
В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
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Происшествия
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В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
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Театры
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Общество
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о том, что пособие на детей от полутора до трех лет для малообеспеченных семей увеличат до 10 тысяч рублей на одного ребенка.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ
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Обновлено в 05:21
Энергетика
Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли
Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено в 08:06
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено в 15:44
Музыка
Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено в 04:42
Общество
Суд Брянска признал танец неуважением к обществу
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.
Обновлено в 16:30
Религия
РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве
Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
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Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Футбол
Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии
«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Россия назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 15:31
Космос
Возле космической станции зафиксирован дискообразный НЛО
Обновлено в 06:29
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
Список адресов, где установлены камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы, может появиться в открытом доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
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Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Кино
Сериал «Локи» покажет новое развитие персонажа
Майкл Валдрон написал сценарий сериала и выступает в качестве шоураннера проекта.
Обновлено в 06:52
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы избрана вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Обновлено в 14:33
Гаджеты
Устройства Microsoft Surface могут получить процессоры AMD и ARM
Компания Microsoft, как сообщается, представит новые мобильные компьютеры линейки Surface. Они будут основаны на процессорах AMD и даже ARM.
Обновлено в 05:33
Общество
Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США
Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03