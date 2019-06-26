Конгресс: госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 годуМосковский Комсомолец 25 июня в 23:57

Опасность связана с растущим госдолгом на фоне высокого дефицита бюджета. Как утверждается в докладе Бюджетного управления Конгресса, к 2049 году госдолг может составить 144% ВВП Соединенных Штатов. Только в течение следующих десяти лет страна нарастит госдолг с 78% до 92%.

Конгресс: госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Происшествия Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.

Происшествия В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.

Политика Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.

Экономика Закупка столичной мэрией софта Microsoft вызвала жалобы Закупка столичной мэрией софта Microsoft вызвала жалобы Российские разработчики софта пожаловались на закупку департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы офисных программ Microsoft почти на 100 млн руб. Они просят признать незаконным требование поставки конкретного ПО, тем более при наличии более дешевых отечественных аналогов.

Политика Bloomberg: Huawei сотрудничала с военными Китая Часть сотрудников телекоммуникационной компании Китая Huawei сотрудничала с военными страны при работе над исследовательскими проектами.

Транспорт На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Авто В России названы города с самым большим количеством автомобилей Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.

Армия и оружие Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Происшествия На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.

Политика МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.

Политика ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.

Кино В США умер актер из сериала «Альф» Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.

Армия и оружие Минобороны предупредило об информационных атаках на командование ВС «В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС РФ всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства», — сказал Конашенков.

Гаджеты Подтверждено: видеокарты GeForce RTX Super дебютируют 2 июля, а модель RTX 2060 Super действительно получит 8 ГБ памяти Напомним, последние слухи указывали на то, что RTX 2070 Super и RTX 2080 Super будут стоить столько же, сколько обычные версии на старте, а RTX 2060 Super будет чуть дороже.

Футбол Де Лигт согласовал с «Ювентусом» условия контракта По сообщению SkySports, руководство «Ювентуса» и защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт достигли соглашения по условиям контракта.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Общество Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

Футбол Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.

Политика Минфин США отложил санкции против «Группы ГАЗ» до 8 ноября Американский Минфин перенес срок начала действия санкций в отношении российского холдинга "Группа ГАЗ" до 8 ноября ткущего года, говорится в Управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США, на которое ссылаются СМИ.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

Происшествия В ДТП в Челябинске пострадали шесть человек В Челябинске сегодня 27 июня около 3:10 на Бродокалмакском тракте (СНТ Учитель) ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в результате чего травмы получили шесть человек.