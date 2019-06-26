Финансы
Конгресс: госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 годуМосковский Комсомолец 25 июня в 23:57
Опасность связана с растущим госдолгом на фоне высокого дефицита бюджета. Как утверждается в докладе Бюджетного управления Конгресса, к 2049 году госдолг может составить 144% ВВП Соединенных Штатов. Только в течение следующих десяти лет страна нарастит госдолг с 78% до 92%.
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