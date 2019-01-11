Экономика

Конгресс оценил потери экономики США от «шатдауна»Телеканал 360° вчера в 19:58

Из-за частичного прекращения деятельности федерального правительства, завершенного лишь 18 января, американская экономика не досчиталась трех миллиардов долларов. Об этом сказано в докладе Бюджетного управления Конгресса Соединенных Штатов, сообщила газета «Известия».
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CBO оценил влияние «шатдауна» на экономику в $11 млрд в декабре-январе

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Советник Трампа не согласился с оценкой потерь США из-за шатдауна

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Российская газетавчера в 23:40

Конгресс США оценил потери от шатдауна в $3 млрд

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Фонтанка.Ру26 января в 19:02
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Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видео

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети.
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В Ленинградской области задержали вице-губернатора по ЖКХ

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Авто

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Японский автопроизводитель, сосредоточивший в последнее время все внимание на кроссоверах, обещает представить на автосалоне в Женеве свое новое видение автомобиля — Mitsubishi Engelberg Tourer.
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Гаджеты

Найден способ шпионить за пользователями iPhone

Пользователи смартфонов от Apple обнаружили, что при использовании приложения для видеосвязи FaceTime можно услышать и даже увидеть собеседника еще до его ответа на вызов.
Обновлено в 04:30
Авто

Renault отзывает 3,6 тысячи автомобилей из России

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время, сообщает «РИА Новости».
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Авто

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Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
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Авто

SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Общество

Минтруд предложил отменить медосмотры офисным работникам

В статье 213 Трудового кодекса говорится, что работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для определения их пригодности и предупреждения профессиональных заболеваний.
Обновлено в 03:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде в феврале и марте

Погода в центральных регионах России в феврале и марте будет изменчивой, прогнозируются как периоды с морозами до минус 15–20 градусов, так и оттепели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Толкнувший Скабееву депутат Рады наотрез отказался извиняться

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Происшествия

Взрыв произошел на Днепровском химзаводе

На коксохимическом заводе в Днепропетровской области в ночь на вторник произошел взрыв, пять человек пострадали.
Обновлено в 03:40
Общество

В Бурятии опоздавших на урок детей заставили сидеть в противогазах

В Улан-Удэ родители семиклассников одной из школ пожаловались детскому омбудсмену, что преподаватель ОБЖ заставил их детей сидеть в противогазах в течение урока.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Минкульте оценили подлинность похищенной картины Куинджи

Обновлено в 01:53
Общество

Воспитание детей хотят признать трудовым стажем

Юрист добавила, что служащие имеют право работать дистанционно, если того требуют семейные обстоятельства, и подобный график не навредит выполнению обязанностей.
Обновлено в 04:44
Транспорт

Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин

Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Авто

В сети появилось видео самой загруженной парковки в мире

Недавно на просторах интернета обнародовали видео с самой загруженной автомобильной парковки в мире.
Обновлено в 04:42
Здоровье

Депздрав опроверг информацию об указании снизить число госпитализаций

Информация об указании снизить число госпитализаций в Москве не соответствует действительности.
Обновлено в 03:48
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Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года

Обновлено вчера в 08:10
Экономика

АЛРОСА добыла крупнейший за последние годы алмаз

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Космос

Российский экипаж МКС увеличат до трех космонавтов

Экипаж российского сегмента МКС увеличат до трех космонавтов в сентябре 2019 года, заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин во вторник, 29 января.
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Происшествия

Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске

Россияне разделились во мнении о причинах взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года: 44% объяснили происшествие халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей, сообщает ВЦИОМ.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В МВД проверят видео с полицейским, якобы не пропустившим «скорую»

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Футбол

«Зенит» объявил о переходе Ракицкого из «Шахтера»

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий перешел в «Зенит». Петербуржцы заключили с 29-летним украинцем контракт сроком на 3,5 года.
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В Госдуму внесли проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается отменить технический осмотр для личного автотранспорта, следует из электронной базы данных ГД.
Обновлено в 04:14
Футбол

Леандро Паредес стал игроком «ПСЖ»

Аргентинский полузащитник Леандро Паредес, выступавший за "Зенит", стал игроком французского "Пари Сен-Жермен".
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Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал наиболее популярные мобильные приложения для изучения английского языка и определил тройку лучших для iOs и Android.
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В Иркутской области 14 детей пострадали из-за распыления газа в школе

В одной из школ Тулуна Иркутской области ученики распылили газовый баллончик.
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Ученые нашли способ защитить организм от рака

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Обновленный Audi A4 Allroad впервые засняли на тестах

Ожидается, что презентация модели может состояться в конце этого года или в начале 2020-го.
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