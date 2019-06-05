Футбол
Конгресс ФИФА почтил минутой молчания ЮханссонаГазета.Ru 05:26
Экс-глава организации умер в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни. "Я должен попросить вас подняться, чтобы почтить минутой молчания память почетного президента УЕФА Леннарта Юханссона", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
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Бари Алибасов находится в токсикореанимации
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Общество
МЧС предупредило петербуржцев об аномальной жаре в дни ПМЭФ
В период с 5 по 9 июня в Петербурге и большинстве районов Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода.
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
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Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Административное здание горит на востоке Москвы
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Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
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Экономика
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Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G в Петербурге
Первый в России видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени А. С. Попова.
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Политика
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Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
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Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Опрос выявил отношение украинцев к вступлению в ЕС и НАТО
При ответе на вопрос о выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% поддержали вступление в ЕС, 24% проголосовали за равноудаленность от России и Запада, 10% сочли правильным вступление в Таможенный союз.
Обновлено в 08:17
Политика
ЕС продолжит предоставлять Украине финансовую помощь
Евросоюз продолжит оказывать Украине поддержку, включая финансовую.
Обновлено в 09:42
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
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Обновлено в 09:13
Политика
Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину
Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.
Обновлено в 09:16
Технологии
Результаты ЕГЭ школьники могут узнать «ВКонтакте»
Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено в 08:58
Происшествия
СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ
Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Розе Сябитовой требуется помощь психолога
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Первенцу Тодоренко и Топалова исполнилось 6 месяцев
5 июня ребенок недавно вступивших в законный брак Регины Тодоренко и Влада Топалова отметил свой первый маленький юбилей – ему исполнилось ровно шесть месяцев.
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Футбол
Следующий сезон «Чертаново» проведет в Лужниках
Сообщается, что в следующем первенстве ФНЛ ФК "Чертаново" будет принимать гостей в Спортивном городке "Лужников".
Обновлено в 09:41
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Футбол
Конте хочет видеть Бэйла в «Интере»
Главный тренер "Интера" Антонио Конте хочет видеть вингера "Реала" Гарета Бэйла в своей команде.
Обновлено в 08:52
Общество
В Подмосковье создадут шесть тысяч дополнительных ясельных мест
Порядка шести тысяч дополнительных ясельных мест создадут в 2019 году в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.
Обновлено в 08:50
Экономика
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29