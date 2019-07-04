Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы РимскогоГазета.Ru вчера в 10:31

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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Что объединяет Путина и Папу, рассказала FAZ

Газета.Ru11:39

Песков раскрыл подробности встречи Путина с папой римским в Ватикане

REGNUM06:21

После часовой беседы папа Франциск и Путин обменялись подарками

Вести.Ruвчера в 10:04

Папа Римский попросил Путина молиться за него

РИА Новостивчера в 19:27

Папа Франциск попросил Путина молиться за него

Московский Комсомолецвчера в 17:13

На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз

Взгляд.ру02:32

Как проходит аудиенция у Папы Римского

ТАССвчера в 04:56
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:36, Вашингтон
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Футбол

Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Авто

Газель-NEXT обзавелась новым мотором

Первая партия Газель-NEXT c новым мотором уже отгружена официальному дилеру в количестве 30 экземпляров.
Обновлено в 09:08
Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Основателя «Домашних денег» отправили под арест

Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Раскрыты детали поимки сбежавшей с 20 млн рублей башкирской кассирши

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона

Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Политика

Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17

Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Политика

В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»

Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Черном море перевернулось прогулочное судно

Обновлено в 11:58
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

61-летняя Мелани Гриффит продемонстрировала идеальный пресс

Компанию 61-летней актрисе составляют дизайнер ювелирных украшений Лори Родкин, бывшая жена бизнесмена и основателя Yota Мария Адоньева, а также российская бизнес-леди Полина Киценко.
Обновлено в 11:50
Музыка

Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»

Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде

Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества через банкоматы

Новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат выявил Банк России.
Обновлено в 06:20
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:25
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Театры

Уволен директор Театра им. Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 08:35
Общество

В Москве в 2019 году благоустроят 1150 объектов

Примерно на 1150 объектах Москвы в течение 2019 года будут выполнены большие и малые работы по благоустройству, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Воронежский суд оштрафовал экс-учителя, обжегшего школьника утюгом

Суд в Воронежской области оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего учителя, который провел горячим утюгом по спине пятиклассника, а затем ударил его гладильной доской за то, что он шумел, сообщает прокуратура региона.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено в 11:23
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Политика

Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.
Обновлено вчера в 08:05
Общество

Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено в 10:46
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Франциск
Папа римский
Франциск до избрания - Хорхе Марио Бергольо - 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов.
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