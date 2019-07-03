Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы РимскогоГазета.Ru вчера в 10:31

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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Владимир Путин
Нами затрагивалась тема защиты христианского населения Ближнего Востока, гуманитарного содействия в Сирии. Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога.
— Владимир ПутинDP.RU вчера в 14:03

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На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз

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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
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