Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы РимскогоГазета.Ru вчера в 10:31
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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Путина назвали завсегдатаем: как прошла третья встреча президента с папой Франциском
Вести.Ruвчера в 13:40
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Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
Обновлено в 05:37
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти
В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису
Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено вчера в 01:46
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Глава города Владимир Шарыпов объявил о 9 отставках в ивановской мэрии
По информации ivanovonews, в эти минуты Владимир Шарыпов объявляет о кадровых перестановках.
Обновлено в 04:08
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Правовая неграмотность приводит к тому, что многие россияне при расчете своей пенсии нередко допускают досадные ошибки, а после подают заявку на начисление им пенсионных выплат с неправильным оформлением либо же раньше положенного срока.
Обновлено в 06:19
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Сдача Славянска: от плена нас спасло мое похмелье
Признаюсь, от плена нас тогда спасло мое похмелье. фото: rusvesna.su Накануне я был на съемках в Николаевке, откуда ополчение также было вынуждено отступить.
Обновлено в 05:13
Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.
Обновлено в 06:08
Общество
Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО
Российские военные начали плановые учения в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 02:44
Космос
Астроном заснял секретный американский космоплан X-37B на орбите Земли
X-37 / ©NASA Специалист добавил, что ему удалось снова найти челнок на орбите благодаря сети любителей — наблюдателей за спутниками.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Обновлено в 05:22
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00