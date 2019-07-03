Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы РимскогоГазета.Ru вчера в 10:31
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:00, Вашингтон
Общество
В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
Обновлено в 05:37
Происшествия
Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение
Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.
Обновлено в 06:46
Политика
Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
Обновлено в 06:31
Политика
Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе
Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Авто
«АвтоВАЗ» после простоя запускает конвейер
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:56
Политика
СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки
"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке
Бывший губернатор Рио Сержио Кабрал, который уже отбывает срок в тюрьме по делу о коррупции, в очередной раз предстал перед уголовным судом Бразилии и заявил, что подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии голосования за столицу Игр-2016, - в том числе и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию из России Александра Попова.
Обновлено в 06:02
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.
Обновлено в 04:18
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной администрации Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован 5 июля на сайте главы государства.
Обновлено в 07:47
Политика
Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Авто
Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Немецкая компания BMW выпустила экспериментальную версию пикапа, построенную на базе кроссовера X7.
Обновлено в 06:09
Здоровье
Самарцев приглашают на акцию по профилактике меланомы
Бесплатную акцию проводят врачи самарского онкодиспансера. Все желающие смогут проверить состояние своей кожи и получить консультацию.
Обновлено в 07:27
Музыка
Артур Пирожков устроил танцевальный баттл с «Алкоголичкой»
Любимыми сказками в детстве Артура Пирожкова были "Дюймовочка", "Русалочка" и "Снегурочка", а сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня - "Алкоголичка"!Автором песни стал Андрей Алексин, режиссёром клипа - Сергей Grey.
Обновлено в 07:32
Авто
BMW и Daimler совместно будут разрабатывать беспилотные системы
Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие японские автопроизводители объединяются для того, чтобы совместно разрабатывать беспилотные системы.
Обновлено в 07:08
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Политика
Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100
Обновлено вчера в 05:11
Футбол
Россиянки обыграли Англию на Кубке Европы по пляжному футболу
Женская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Англии в матче группового этапа Кубка Европы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Политика
Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Космос
Сегодня утром взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено в 03:27