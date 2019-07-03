Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы РимскогоГазета.Ru вчера в 10:31

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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Папа Римский попросил Путина молиться за него

РИА Новостивчера в 19:27

На встрече Путина с папой Римским произошел конфуз

Взгляд.ру02:32

Папа Римский Франциск попросил Путина молиться за него

Аргументы и Фактывчера в 17:41

Папа Римский обратился к Путину с необычной просьбой

URA.Ru03:03

Папа Франциск попросил Путина молиться за него

Московский Комсомолецвчера в 17:13

Путин обсудил с Папой Римским тему защиты христиан Ближнего Востока

ТАССвчера в 14:18

Путин и папа Франциск обсудили защиту христиан

REGNUMвчера в 14:53
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:00, Вашингтон
Общество

В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

Обновлено в 05:37
Происшествия

Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение

Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.
Обновлено в 06:46
Политика

Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
Обновлено в 06:31
Политика

Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.
Обновлено в 07:24
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Политика

В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне

В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Авто

«АвтоВАЗ» после простоя запускает конвейер

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

На МКАД при столкновении четырех автомобилей пострадали пять человек

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 06:56
Политика

СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки

"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

Бывший губернатор Рио Сержио Кабрал, который уже отбывает срок в тюрьме по делу о коррупции, в очередной раз предстал перед уголовным судом Бразилии и заявил, что подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии голосования за столицу Игр-2016, - в том числе и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию из России Александра Попова.
Обновлено в 06:02
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

В Ингушетии по подозрению в избиении семилетней девочки, которая попала в больницу с серьезными травмами, задержана ее родная тетя.
Обновлено в 04:18
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной администрации Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован 5 июля на сайте главы государства.
Обновлено в 07:47
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Авто

Кроссовер BMW X7 превратили в пикап

Немецкая компания BMW выпустила экспериментальную версию пикапа, построенную на базе кроссовера X7.
Обновлено в 06:09
Здоровье

Самарцев приглашают на акцию по профилактике меланомы

Бесплатную акцию проводят врачи самарского онкодиспансера. Все желающие смогут проверить состояние своей кожи и получить консультацию.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Жителей греческого острова Эвбея эвакуировали из-за лесных пожаров

Обновлено в 02:54
Музыка

Артур Пирожков устроил танцевальный баттл с «Алкоголичкой»

Любимыми сказками в детстве Артура Пирожкова были "Дюймовочка", "Русалочка" и "Снегурочка", а сейчас в его коллекции сказочных персонажей появилась новая героиня - "Алкоголичка"!Автором песни стал Андрей Алексин, режиссёром клипа - Сергей Grey.
Обновлено в 07:32
Авто

BMW и Daimler совместно будут разрабатывать беспилотные системы

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие японские автопроизводители объединяются для того, чтобы совместно разрабатывать беспилотные системы.
Обновлено в 07:08
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Политика

Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100

Обновлено вчера в 05:11
Футбол

Россиянки обыграли Англию на Кубке Европы по пляжному футболу

Женская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Англии в матче группового этапа Кубка Европы.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Политика

Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о допустимой самообороне россиян, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:05
Общество

В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика

Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Космос

Сегодня утром взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено в 03:27
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Франциск до избрания - Хорхе Марио Бергольо - 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов.
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