Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за негоРИА Новости вчера в 19:27

Папа Франциск, провожая Путина из зала Апостольского дворца, где состоялась аудиенция, пожал ему руку и сказал: "Большое спасибо, молитесь за меня". Просьбу папы президенту России не перевели. В ответ Путин поблагодарил понтифика за содержательную беседу.
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с чего всё началось

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу. Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола.
РИА Новостивчера в 19:27

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Понтифик попросил Путина молиться за него

Телеканал 360°вчера в 17:41

Папа Римский попросил Путина молиться за него

РИА Новостивчера в 19:27

Папа Римский попросил Путина молиться

Газета.Ruвчера в 21:02

Встреча Путина и Папы Римского после G20 и Трампа неслучайна, считает эксперт

Народные новости03:58

Папа Франциск попросил Путина молиться за него

Московский Комсомолецвчера в 17:13

Папа Римский попросил Путина молиться за него

ТК Звездавчера в 16:24

Папа римский попросил Путина молиться за него

ФАНвчера в 16:52
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:19, Вашингтон
Авто

Renault Duster в июне стал бестселлером бренда Renault в РФ

Обновлено в 05:34
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Политика

МИД России проверяет информацию о задержании россиян в Ливии

МИД РФ проверяет информацию о задержании россиян в Ливии, официального уведомления не поступало.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа

Обновлено в 11:30
Общество

Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»

Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Общество

Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.
Обновлено в 02:27
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества с банкоматами

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Центробанка России, или ФинЦЕРТ, нашел новый способ мошенничества с переводами денег от одного клиента другому, сообщает пресс-служба ЦБ.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В багажной службе Шереметьево начались увольнения

Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено в 07:06
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Происшествия

При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Общество

Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов

Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Шоу-бизнес

Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма

Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Обновлено в 18:12
Политика

Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено в 01:56
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева похвасталась фото 5-месячного сына

На снимке звезда позирует с 5-месячным сыном по имени Марк Лео. Кроме того, перед камерой предстал его отец – бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 14:58
Общество

«Вопрос строить или нет даже не стоит». Эксперты придумали ответ на письмо Дитриха о метро

Письмо главы федерального Минтранса Евгения Дитриха о нецелесообразности выделять деньги на вторую ветку метро в Екатеринбурге вновь подняла эту застарелую тему в топ новостей для обсуждения и в профессиональном сообществе, и среди досужих обывателей в соцсетях.
Обновлено в 03:48
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Наука

Шум магнитных монополей смогли услышать

Ученые из Ирландского национального университета в Корке и Оксфордского университета создали устройство, которое позволяет слышать магнитный шум от монополей.
Обновлено вчера в 03:40
Общество

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода

Творческие способности требуют выхода.
Обновлено в 20:05
Теннис

Евгений Кафельников – о поражении Медведева: «Нужно просто выигрывать в таких ситуациях»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение Даниила Медведева от бельгийца Давида Гоффина на Уимблдоне.
Обновлено в 16:36
Политика

Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера

Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Общество

Саратовский омбудсмен оценила идею запретить телефоны в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области прокомментировала предложение запретить детям приносить в школу телефоны.
Обновлено в 15:13
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Папа римский
Франциск до избрания - Хорхе Марио Бергольо - 266-й папа римский. Избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов.
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