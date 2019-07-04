Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу. Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола.

с чего всё началось

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

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