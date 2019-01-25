Политика
Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в залеРИА Новости 09:43
В Сети появилось видео, на котором мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко не смог с первого раза произнести слово digitalization (цифровизация). Инцидент произошел во время обсуждения развития украинской столицы на экономическом форуме в Давосе.
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 13:51, Ашберн
Политика
Reuters узнал об охраняющих Мадуро наемных военных из России
Бойцы частной военной компании из России прилетели в Венесуэлу, чтобы охранять президента страны Николаса Мадуро, об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника, близких к этим военным.
Обновлено в 13:09
Технологии
Facebook намерена объединить Whatsapp, Instagram и Facebook Messenger
Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.
Обновлено в 10:22
Космос
Грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС
Грузовик «Прогресс МС-09» в 15:55 отстыковался от МКС. Через несколько часов корабль войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.
Обновлено в 08:09
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 12:56
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках
Бабушкинский суд Москвы арестовал двоих полицейских подмосковного Чехова, обвиняемых в получении взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 13:07
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Италии вертолет столкнулся с самолетом
В Италии в результате столкновения вертолета и туристического самолета погибли четыре человека.
Обновлено в 11:45
Гаджеты
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей
За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее.
Обновлено в 07:03
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 18:20
Авто
В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4
Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:10
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, но не за взрыв
Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в городе Ош.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Челябинской области после смерти девочки в больнице возбудили дело
Обновлено в 10:13
Культура
Суд перенес допрос бывшего главбуха «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы до 28 января объявил перерыв в допросе главного бухгалтера некоммерческой организации "Седьмая студия" Нины Масляевой, женщина почувствовала себя плохо, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Германии 500 человек эвакуированы из поезда после сообщений о бомбе
В Германии около 500 человек эвакуированы из поезда после поступления в полицию сообщений об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:45
Экономика
В России резко подорожала курица
По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Неизвестные попытались сжечь московского школьника
В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
Обновлено в 03:58
Политика
Во Флориде арестовали экс-советника президента США Стоуна
Бывший политический советник президента США Дональда Трампа - Роджер Стоун - задержан во Флориде, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на офис спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Обновлено в 07:13
Кино
Сегодня на Мосфильме вручают премию «Золотой Орел»
Издание напоминает: отечественная кинопремия "Золотой орел" была учреждена в 2002 году национальной Академией кинематографических искусств и наук.
Обновлено в 09:30
Политика
Мадуро рассказал о встрече с Гуаидо
Обновлено в 12:58
Гаджеты
Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует бесконечную перезагрузку смартфона
После установки обновления смартфон отключается и пытается начать работу заново, однако после появления логотипа Android One устройство зависает, после чего исправить ситуацию становится невозможно.
Обновлено в 11:20
Авто
Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata
В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено в 09:07
Экономика
Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт
Вопрос о введении дифференциации тарифов для населения в электроэнергетике закрыт, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 09:54
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Наука
Ученые выяснили, почему некоторые люди не толстеют
Обновлено в 06:50
Экономика
Реальные доходы россиян падают пятый год подряд
В 2018 г. реальные доходы сократились на 0,2% (с учетом единовременной выплаты в 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г.), сообщил Росстат – это уже пятый год падения доходов населения.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Поисковая операция в Черном море завершена
Поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где горят два иностранных танкера, завершена, шансов найти пропавших моряков живыми нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 09:31