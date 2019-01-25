Политика

Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в залеРИА Новости 09:43

В Сети появилось видео, на котором мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко не смог с первого раза произнести слово digitalization (цифровизация). Инцидент произошел во время обсуждения развития украинской столицы на экономическом форуме в Давосе.
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Произношение Кличко на форуме в Давосе вызвало смех в зале

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Слово «диджитализация» для Виталия Кличко оказалось непреодолимым

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Выступление киевского мэра Кличко в Давосе насмешило участников форума

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Невнятные звуки Кличко: Владимир посмеялся над Виталием в Давосе

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Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале

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Кличко «отправило в нокаут» слово «диджитализация» - видео

Царьградвчера в 14:55

Конфуз Кличко рассмешил зал на форуме в Давосе

URA.Ru12:28
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Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp

Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
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В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек

Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
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Спорт

Загитова извинилась перед болельщиками за неудачное выступление на ЧЕ

«Хочу извиниться перед болельщиками за свой не очень удачный прокат», — сказала спортсменка на пресс-конференции.
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«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

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Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил гран-при «Золотого орла»

Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Война Анны" Алексея Федорченко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:52
Космос

Корабль «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», впервые в истории совершивший полет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения с МКС, выведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.
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Политика

Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), прокомментировал инцидент в фейсбуке.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом

Обновлено в 13:05
Экономика

Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн

Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Авто

Источники сообщили о возвращении Opel в Россию

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Наука

Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна

Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Политика

Сенат США проголосовал за приостановку шатдауна

Сенаторы США единогласно проголосовали за приостановку шатдауна на 35 дней.
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Mitsubishi Eclipse Cross обзавелся новым двигателем

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross появился на авторынке только в прошлом году, но для этой модели уже подготовлены обновления.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
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Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata

Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
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Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
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Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления

Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
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Космос

«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам

Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
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Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках

Бабушкинский суд Москвы арестовал двоих полицейских подмосковного Чехова, обвиняемых в получении взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
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Политика

Захарова прокомментировала назначение представителя США по Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что назначение Эллиота Абрамса представителем США по ситуации в Венесуэле является попыткой Вашингтона ввести прямое управление в Каракасе.
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Арсенал — Манчестер Юнайтед 1:3

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос провёл лишь половину первого тайма на поле в матче 1/16 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед".
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Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4

Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
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Названы самые популярные иномарки с пробегом в России

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В сети опубликованы первые кадры из нового фильма Тарантино

Американский журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
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Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей

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Беглов дал новые поручения Елину и Батанову по «Метрострою»

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглов продолжает работу по ОАО «Метрострой» по решению проблем организации.
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
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Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский политик, Киевский городской голова, глава Киевской городской государственной администрации, Народный депутат Украины 7-го созыва, где был главой фракции «УДАР» в Верховной Раде, Советник президента Украины, кандидат наук в области физического воспитания и спорта, лидер украинской политической партии «УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы) с 2010 по 2015 год и Блока Петра Порошенко «Солидарность» с 2015 года, продюсер мюзикла «Рокки».
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