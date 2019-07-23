Футбол

Конфликт в Ростове. С чего все началось и что говорят стюардыСпорт-Экспресс вчера в 11:55

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
"Ростов" - "Спартак": за что ОМОН бил болельщиков красно-белых О конфликте после матча написано достаточно. Сейчас говорят, что наступило время формальностей, когда те, кто участвовал в событиях, описывают их в своих заявлениях в органы правопорядка.
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