"Ростов" - "Спартак": за что ОМОН бил болельщиков красно-белых О конфликте после матча написано достаточно. Сейчас говорят, что наступило время формальностей, когда те, кто участвовал в событиях, описывают их в своих заявлениях в органы правопорядка.

Конфликт в Ростове. С чего все началось и что говорят стюарды

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Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».

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Музыка Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».

Политика Предпринимателей «освобождают» от СИЗО Принятыми поправками в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) вводится обязанность следствия обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

Энергетика Brent пытается восстановиться после того, как растеряла более 5% стоимости на прошлой неделе - AMarkets В конце прошлой недели поддержку ценам оказали сообщения США об уничтожении иранского беспилотника в Мексиканском заливе, что вновь усилило напряжённость на Ближнем Востоке.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Экономика Росстат назвал зарплату большинства россиян Ранее сообщалось, что в апреле, например, средняя зарплата в России составила около 48 тысяч рублей, что вдвое больше модального уровня.

Армия и оружие Украинские военные «нашли» в Донецке российских снайперов Пресс-центр военной операции, которую Украина ведет в Донецкой и Луганской областях, сообщил, что на территории Донбасса сейчас якобы находятся российские снайперы.

Футбол «Спартак» купит футболиста сборной Уругвая Нигериец ранее принадлежал «Манчестер Сити» и имеет в своем активе четыре матча в составе сборной. Перейро выступает за ПСВ с 2015 года.

Гаджеты Apple может купить модемный бизнес Intel за $1 млрд Компания Apple ведёт переговоры с Intel о покупке бизнеса 5G-модемных чипсетов для смартфонов. Сумма сделки может превысить $1 млрд.

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