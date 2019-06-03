Футбол
Конфликт в «Пари Сен-Жермен»: команда расколота Неймаром и МбаппеВести.Ru 05:28
В составе действующего чемпиона Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" назревает конфликт. Команда разделена на два враждующих лагеря, которые негласно возглавляют главные звезды "ПСЖ" – бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе.
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Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Общество
СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Следователи потребовали арестовать экс-губернатора Ивановской области
Следствие попросило суд арестовать на два месяца бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о коррупции.
Обновлено в 07:15
Политика
Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Великобританию с государственным визитом вместе со своей супругой Меланьей в понедельник, 3 июня.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Космос
Робот-спасатель «Фёдор» полетит на МКС, но не в качестве космонавта
Российский антропоморфный робот-спасатель «Фёдор» полетит на Международную космическую станцию, но не в качестве члена экипажа.
Обновлено в 08:59
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Общество
Умер скульптор Владимир Горевой
Академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой умер в понедельник в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни.
Обновлено в 07:41
Общество
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Экономика
Повышение НДС не дало результатов
Согласно докладу Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России, роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, несмотря на то, что с 1 января 2019 года базовая ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 01:08
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Политика
Владимир Зеленский уволил замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко.
Обновлено в 04:28
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
ЖКХ
Минстрой призвал отказаться от установки счетчиков тепла
Минстрой предложил отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила «Российская газета».
Обновлено в 04:46
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Культура
Внучка Чарли Чаплина назвала российскую публику лучшей в мире
Внучка знаменитого артиста Чарли Чаплина актриса Аурелия Тьерре высоко оценила российскую публику, назвав её лучшей за всю свою карьеру.
Обновлено в 08:29
Общество
Более 140 школьников удалили с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны
Использование шпаргалок и телефонов не позволило 141 школьнику завершить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), передает АГН «Москва» со ссылкой на Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Общество
Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья
В Хабаровске бывшие воспитанники детских домов вышли к зданию правительства края на центральную площадь города и объявили о голодовке из-за невозможности годами получить положенное по закону жилье.
Обновлено в 08:00
Политика
Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик
Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Медики предупредили об опасностях, подстерегающих детей на даче
Специалисты детской больницы № 9 имени Г.Сперанского при столичном Департаменте здравоохранения составили список вещей и мест, которые наиболее опасны для детей на даче.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком
У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина Караськов
В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова — информацию об этом подтвердила его дочь.
Обновлено в 03:31
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35